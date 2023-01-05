Соколовского госпитализировали и готовят к срочной операции — видео из больницы

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 19

Певца Соколовского госпитализировали с аппендицитом и отправили на срочную операцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певец мучился от боли накануне выступления, и когда стало невмочь, отправился к доктору, после чего счет пошел на минуты.

Певец Влад Соколовский растерян и огорчен — вместо концерта 4 января ему пришлось ехать сначала к врачу на обследования, а потом в карете скорой помощи в больницу для проведения экстренной операции. Артист госпитализирован с аппендицитом, доктор посоветовал не медлить с хирургическим вмешательством, ведь если «лопнет», будет, по словам самого музыканта, «полная ****» (задница). Чтобы она не наступила, пришлось стать послушным пациентом и отменить выступление.

31-летний Соколовский на протяжении всего дня делился с поклонниками новостями в социальных сетях, до последнего надеялся, что к концерту придет в норму. Сначала подумал что это почечные колики, но препараты спазм не сняли. Тогда исполнитель решил посоветоваться со специалистом. После УЗИ стало ясно — никакие не колики, а опасное воспаление, которое необходимо «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов».

«Поеду к хирургу. Думаю, будут делать операцию, а то есть вероятность по анализам, что может лопнуть. А если так, то будет ****. Здоровье — такая штука, что никогда не предугадаешь такого в своей жизни. Берегите свое здоровье, а я поехал», — сообщал Соколовский.

Уже в клинике артист опубликовал последнее видео, на котором с очень грустными глазами отметил, что с минуты на минуту отправится в операционную. Он извинился перед поклонниками за вынужденную отмену выступления и еще раз подчеркнул, что не ждал беды, и она пришла внезапно. Отметил также — вероятно, есть в его ментальном состоянии слабые места, требующие проработки. В этом, считает звезда, и может крыться корень проблем с физическим здоровьем.

В 2020 году Соколовский развелся с певицей Ритой Дакотой. Их дочери Мии недавно исполнилось четыре года, и хотя родители расстались из-за измен, обиду мама на папу не держит. Бывшие даже проводят время вместе с дочкой и новыми избранниками. В марте этого года у исполнителя родился сын Дэвид от возлюбленной Ангелины Сурковой. Ранее, писал 5-tv.ru, Соколовский заговорил о планах наконец жениться на даме сердца.

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