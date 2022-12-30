«Есть общее понимание»: Соколовский заговорил о свадьбе после рождения сына

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Влад Соколовский мечтает осуществить планы на свадьбу в 2023 году

«Есть общее понимание»: Соколовский заговорил о свадьбе после рождения сына

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Правда ли, что артист решил узаконить свои отношения с моделью?

Певец Влад Соколовский рассказал подписчикам о своих планах на официальное оформление отношений с его нынешней пассией Ангелиной Сурковой. Видимо, артист не выдержал напора фанатов, которые уже устали ждать свадьбу влюбленных.

«У нас есть общее понимание, как мы видим свой день! И я думаю, надеюсь, что это получится воплотить в 2023-м. Дети — это невероятное счастье! Я чувствую, что такой опыт в жизни еще будет», — написал Влад.

Напомним, что в марте 33-летний выпускник «Фабрики звезд» сообщил, что у него с моделью Ангелиной Сурковой родился сын, которого они назвали Дэвид. О будущем пополнении в семье Соколовский и Суркова рассказали в октябре прошлого года. В отличие от артиста для его избранницы ребенок стал первым. У певца уже есть четырехлетняя дочь Мия от певицы Риты Дакоты.

К слову, поклонники обвиняли Суркову в расколе отношений Дакоты и Соколовского. Они утверждали, что Влад изменял Рите со многими девушками, среди которых могла быть и Ангелина. Скандальный развод «фабрикантов» состоялся в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Соколовский раскрыл, когда покажет лицо сына.

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«Есть общее понимание»: Соколовский заговорил о свадьбе после рождения сына

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