Вучич перечислил отозвавшие признание независимости Косово страны

До 4-го января информация о государствах не сообщалась. Как складывается ситуация?

Девять стран, отозвавших признание самопровозглашенной республики Косово, назвал президент Сербии Александр Вучич в рамках пресс-конференции по итогам года.

«У нас есть девять [стран], которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия и Мальдивы. Ожидаем и десятую», — сказал политик.

Сербский лидер отметил, что сейчас 106 государств не признали независимость республики, «84 недвусмысленно признают», а позиция трех стран достоверно неизвестна. До 4-го января информация о государствах, которые отозвали признание, не сообщалась.

До этого глава сербского МИДа Ивица Дачич говорил о том, что признание суверенитета республики отозвала еще одна страна. Подчеркивалось, что сербская сторона активизирует усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенного Косово в ответ на нарушение Приштиной Вашингтонских соглашений, по которым непризнанная территория не имеет права подавать заявки на вступление в международные организации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем МИД России обвинил Косово.