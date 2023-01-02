МИД России обвинил Косово в эскалации конфликта под влиянием США и Евросоюза

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 43

Самопровозглашенная республика продолжает усугублять ситуацию с Сербией при кураторстве «коллективного Запада».

МИД России обвинил Косово в эскалации конфликта под влиянием США и Евросоюза

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

В обострении отношений между Косово и Сербией существенную роль играют США и Евросоюз. При этом МИД РФ призвал сторонников не усиливать давление, а искать политический способ решения конфликта, пишет РИА Новости.

По словам замглавы Министерства иностранных дел РФ Александра Грушко, власти Косово взяли курс на эскалацию при поддержке «кураторов». Прежде всего, ими выступают Вашингтон и Евросоюз. Также, по мнению дипломата, стороны, воздействующие на самопровозглашенную республику, должны принудить Косово прийти к мирному решению конфликта.

«Прежде всего, заставить Приштину отказаться от воинственных планов, которые чреваты дестабилизацией Балкан, и выполнить все ранее взятые на себя обязательства, вытекающие в том числе из брюссельского соглашения, которое предусматривает в качестве центрального элемента решения косовской проблемы создание сообщества сербских муниципалитетов», — подчеркнул Александр Грушко.

Днем ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о необходимости увеличить количество солдат НАТО, чтобы сохранить безопасность на территории Западных Балкан. Также он сообщил, что объем расходов на оборону и количество собственных солдат и резервистов вырос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что след США в балканском конфликте прослеживался еще летом 2022 года. Тогда поведение Запада в отношении Сербии назвали «политическим принуждением».

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Конфликт между Сербией и Косово
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