В Ватикане началась церемония похорон Папы Римского Бенедикта XVI

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 58

На похороны Папы Римского Бенедикта XVI придут около 100 тысяч человек

В Ватикане началась церемония похорон Папы Римского Бенедикта XVI

Фото: www.globallookpress.com / Marco Iacobucci

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На похоронной процессии впервые поприсутствует действующий Папа Римский Франциск.

Прибытие гроба бывшего Папы Римского Бенедикта XVI опубликовано в Twitter на странице редакционного директора Ватиканской дикастерии по коммуникациям Андреа Торниелли.

Понтифик Йозеф Ратцингер стал первым, кто ушел добровольно и досрочно со своего поста вместо служения до последних дней жизни. Действующий Папа Римский Франциск поприсутствует на похоронах своего предшественника. Подобное событие произойдет впервые.

L’arrivo del feretro di Benedetto XVI pic.twitter.com/15USrOX59R

 

По сообщению Vatican news, внутри гроба с останками почившего Папы поместят медали и монеты, отчеканенные во время понтификата, паллии и документ с кратким описанием понтификата в металлическом цилиндре.

После мессы гроб поместят в ватиканских Гротах, где на него наложат печать Капитула Святого Петра, Папского двора и Отдела Папских богослужений. Кроме того, кипарисовый гроб заключат в цинковый и запечатают, а цинковый поместят в деревянный саркофаг, который и будет погребен.

На похоронах Бенедикта XVI поприсутствуют делегации из Италии и Германии, а также экуменическая, пишет «Российская газета». По предварительным данным, похороны бывшего Папы посетят около ста тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в какие пророчества о России верил Папа Римский Бенедикт XVI.

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