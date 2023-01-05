Тяжелобольного Юрия Антонова не узнали на свежих фото

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 061

Знаменитый артист давно борется с болезнью. Неужели силы совсем покинули его?

Тяжелобольного Юрия Антонова не узнали на свежих фото

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Советский и российский музыкант Юрий Антонов вызвал беспокойство у поклонников своим видом. На последнем фото артист выглядит сильно похудевшим, слабым и несчастным. Такое умозаключение сделали поклонники, когда обратили внимание на внешний вид звезды. У него сильно осунулось лицо и увеличились мешки под глазами, да и в целом взгляд выражает усталость и уныние. Фото с вокалистом опубликовало издание Teleprogramma.pro.

Известно, что Антонов уже больше давно мучается от последствий травмы на коленном суставе. Два года назад артист неудачно подвернул ногу на сцене и у него произошел разрыв мениска. Врачи сделали музыканту срочную операцию, однако это принесло мало результатов, а в прошлом году ситуация только ухудшилась.

Сейчас Юрий Михайлович почти не выходит из дома и редко общается с журналистами. Он недавно вернулся на родину из заграницы, там ему смогли помочь с тяжелой травмой. Вокалист искал специалистов по всему миру и даже обращался к китайскому знахарю. Несмотря на многочисленные усилия, боли продолжают истязать тяжелобольного артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, может ли Юрий Антонов стать жертвой знахаря-афериста.

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Тяжелобольного Юрия Антонова не узнали на свежих фото

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