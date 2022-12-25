Криминалист объяснил, может ли Юрий Антонов стать жертвой знахаря-афериста

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 042

Зачастую люди добровольно обращаются и платят деньги травникам и целителям, поэтому факт мошенничества в теме нетрадиционной медицины установить крайне сложно.

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

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Российский певец и композитор Юрий Антонов обратился к нетрадиционной медицине, чтобы излечить боль в колене после тяжелой операции. В поисках помощи он улетел в Дубай к знаменитому китайскому знахарю, однако домой вернулся ни с чем. Оказалось, у лекаря не было нужных музыканту трав, и он попросил знаменитость навестить его через какое-то время.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с 5-tv.ru рассказал, почему в нетрадиционной медицине практически невозможно доказать факт мошенничества, и какие приметы могут вести к тому, что «чудотворец» на самом деле обычный аферист.

«Практически невозможно доказать факт мошенничества. Потому что вы пришли, вам травы пообещали и вам травы дали, сказали, что они помогают. Кому-то помогают, а кому-то, к сожалению, не помогло. Ну не всем же. И мошенничества здесь практически никакого не будет, вы туда пришли сами, вас туда никто не тянул», — объяснил криминалист.

По словам эксперта, ключевой момент заключается в другом: главное, чтобы эти самые травы не сделали больному хуже. В случае частых обращений обманутых, правоохранительные органы обратят внимание на шарлатанов и будут рассматривать его эпизод преступной деятельности.

Специалист прокомментировал случай Антонова и отметил, что при возникновении новых проблем со здоровьем от нетрадиционной медицины, правосудия артист добиться сможет с трудом, так как услуги были оказаны ему в другом государстве.

«Может быть, на сам деле у него кончились эти травы, которыми он лечит. Лечение травами очень эффективно бывает. Многие очень довольны, и травами лечатся, и пиявками, и какими-то там гомеопатическими средствами, там те же самые травы. Они вам ответят, что традиционная медицина это вообще не о чем, и лучше трав вообще ничего нет», — высказал эксперт.

В заключение Игнатов отметил, что обращение к знахарям — не самое дешевое удовольствие, а значит человек должен быть крайне осторожен и не нырять в первую попавшуюся «яму». Криминалист предположил, что Антонов ответственно подошел к выбору травника, изучая рекомендации и отзывы его клиентов.

Ранее врач в беседе с 5-tv.ru оценил необычные методы лечения Юрия Антонова.

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