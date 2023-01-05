Песков рассказал о планах Путина на Рождество в 2023 году

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 189

Президент РФ порой встречает праздник в совершенно отдаленных регионах. Какой выберет на этот раз?

Песков рассказал о планах Путина на Рождество в 2023 году

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Президент России Владимир Путин зачастую проводит праздничную рождественскую ночь в храмах разных регионов страны. Москва, Санкт-Петербург и совершенно отдаленные области — глава государства иногда повторяется с выбором места для встречи Рождества. Какие планы у российского лидера в 2023 году?

На этот вопрос ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга с журналистами. Пока конкретики с выбором места, как оказалось, нет.

«Ни то, ни другое. Сообщим», — заметил Песков на предположения о том, что Владимир Путин может провести праздничную ночь или в церкви в Ново-Огарево, или в храме другого региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о цепочке выплат беременным, которая должна поддержать все семьи.

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