Песков рассказал о планах Путина на Рождество в 2023 году

Президент России Владимир Путин зачастую проводит праздничную рождественскую ночь в храмах разных регионов страны. Москва, Санкт-Петербург и совершенно отдаленные области — глава государства иногда повторяется с выбором места для встречи Рождества. Какие планы у российского лидера в 2023 году?

На этот вопрос ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга с журналистами. Пока конкретики с выбором места, как оказалось, нет.

«Ни то, ни другое. Сообщим», — заметил Песков на предположения о том, что Владимир Путин может провести праздничную ночь или в церкви в Ново-Огарево, или в храме другого региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о цепочке выплат беременным, которая должна поддержать все семьи.