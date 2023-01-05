Путин: Цепочка выплат беременным должна поддержать все семьи

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 35

Руководитель КЧР в рамках рабочей встречи сообщил о предпринятых мерах в регионе для поддержки семей с детьми.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska; 5-tv.ru

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Достраиваемая цепочка доплат, начиная от беременности женщины до 17-летия ребенка, должна поддержать все семьи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашидом Темрезовым.

«Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем от беременности женщины до 17-летия, тоже должна поддержать все семьи», — сказал глава государства.

Руководитель КЧР также поблагодарил Путина за выплату доплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет.

«Это очень серьезное подспорье для семьи, для социального самочувствия. И у нас много региональных мер», — подчеркнул Темрезов.

К слову, в конце декабря депутат Госдумы (ГД) Светлана Бессараб в беседе с aif.ru сообщала о поэтапном повышении пенсий и выплат в стране. По словам члена Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов, оно пройдет в пять шагов. Первыми будут те, кто получает пенсию по старости, инвалидности и потере кормильца.

Ранее 5-tv.ru писал о подписании Путиным указа о выплатах для семей погибших и раненных участников спецоперации.

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