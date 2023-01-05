Кому положены бесплатные лекарства в новом году?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 20

Адвокат Сулим: на бесплатные медикаменты претендуют в первую очередь инвалиды и ветераны ВОВ

Кому положены бесплатные лекарства в новом году?

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Медикаменты можно получить, обратившись в поликлинику по месту жительства.

Адвокат Ольга Сулим рассказала «Российской газете», кто может бесплатно получить лекарства. Как оказалось, в 2023 году в эту группу входят:

  • участники и инвалиды ВОВ;
  • родители и жены военнослужащих;
  • жители и защитники блокадного Лениграда;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
  • ветераны боевых действий, имевших место в других государствах (к примеру, в Афганистане);
  • герои СССР и РФ;
  • дети до 3 лет независимо от дохода родителей (а в многодетных семьях — до 6 лет);
  • лица, подвергшиеся негативному воздействию аварии на ЧАЭС или заработавшие лучевую болезнь из-за иных ядерных катастроф и испытаний;
  • малочисленные народы Крайнего Севера.

«Кроме того, медикаменты положены больным сахарным диабетом, независимо от наличия инвалидности. Речь не только про инсулин или таблетки для снижения сахара, но даже про тест-полоски к глюкометрам, шприцы», — рассказала адвокат Ольга Сулим.

Также на медикаменты могут претендовать беременные женщины, но в разных регионах перечень лекарств отличается. В основном это препараты йода и железа, поливитамины для будущих мам, гормональные средства при угрозе выкидыша.

Пенсионеры не могут претендовать на бесплатное обеспечение, но им положена 50% скидка.

Чтобы получить лекарства, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Что делать, если нет лекарств или вам отказывают в них? Нужно проверить правильность оформления рецепта и уточнить наличие аналогов, если замена на них возможна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экспорт лекарств из Европы в Россию вырос.

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