Какие кремы и масла лучше брать? Помогут ли они вообще?

После долгих праздников, чрезмерного употребления алкоголя и тонны салатов, хорошо бы подумать о качестве своей кожи. Ведь после таких развлечений ткани сильно отекают, а организм испытывает дефицит витаминов и питательных веществ.

Первое, что нужно сделать после праздника, это хорошо очистить кожу лица, пишут dni.ru.

«Для этого можно использовать различные очищающие маски или посетить косметолога и провести ультразвуковую чистку», — говорится в сообщении.

Также можно поделать дополнительные маски против отечности, которые разгоняют лимфу. Как правило, в таких масках присутствует либо натуральный ментол, либо такой синтетический компонент, как метил лактат. Такие маски запускают лимфу и выравниваю цвет лица, потому что вызывают приток крови к тканям.

Далее необходимо кожу увлажнить и напитать полезными витаминами. В идеале использовать косметические средства с большим содержанием масел так как именно масла богаты витаминами и полезными жирными кислотами, которые обогащают эпидермис и дерму кожи. Самые эффективные из них — это масла арганы, жожоба и макадамии.

Но как снять отечность с тела? Необходимо взять скраб либо гель с ментолом или метиллактатом. Только для тела идут уже немного иные пропорции компонентов, и как правило эти средства с наиболее активным составом, чем для кожи лица.

Это могут быть как охлаждающие обертывания, так и скрабы с использованием натурального ментола, которые заменяет 40-ка минутное обертывание. Его эффективность пролонгирована: скраб продолжает действовать еще на протяжении часа после смывания. Лимфа запускается, уходит лишняя жидкость буквально уже после первого применения. Таким скрабом можно пользоваться один-два раза в неделю, и этого будет более чем достаточно. Он также помогает подтянуть кожу, увеличить ее плотность, сделать ее более упругой.

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