Как вернуть свежесть кожи после праздников — лайфхаки

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Чтобы сохранить кожу свежей после праздников, необходимы увлажняющие маски

Как вернуть свежесть кожи после праздников — лайфхаки

Фото: www.globallookpress.com / Tom Schneider

Читайте нас в: Дзен Новости

Какие кремы и масла лучше брать? Помогут ли они вообще?

После долгих праздников, чрезмерного употребления алкоголя и тонны салатов, хорошо бы подумать о качестве своей кожи. Ведь после таких развлечений ткани сильно отекают, а организм испытывает дефицит витаминов и питательных веществ.

Первое, что нужно сделать после праздника, это хорошо очистить кожу лица, пишут dni.ru.

«Для этого можно использовать различные очищающие маски или посетить косметолога и провести ультразвуковую чистку», — говорится в сообщении.

Также можно поделать дополнительные маски против отечности, которые разгоняют лимфу. Как правило, в таких масках присутствует либо натуральный ментол, либо такой синтетический компонент, как метил лактат. Такие маски запускают лимфу и выравниваю цвет лица, потому что вызывают приток крови к тканям.

Далее необходимо кожу увлажнить и напитать полезными витаминами. В идеале использовать косметические средства с большим содержанием масел так как именно масла богаты витаминами и полезными жирными кислотами, которые обогащают эпидермис и дерму кожи. Самые эффективные из них — это масла арганы, жожоба и макадамии.

Но как снять отечность с тела? Необходимо взять скраб либо гель с ментолом или метиллактатом. Только для тела идут уже немного иные пропорции компонентов, и как правило эти средства с наиболее активным составом, чем для кожи лица.

Это могут быть как охлаждающие обертывания, так и скрабы с использованием натурального ментола, которые заменяет 40-ка минутное обертывание. Его эффективность пролонгирована: скраб продолжает действовать еще на протяжении часа после смывания. Лимфа запускается, уходит лишняя жидкость буквально уже после первого применения. Таким скрабом можно пользоваться один-два раза в неделю, и этого будет более чем достаточно. Он также помогает подтянуть кожу, увеличить ее плотность, сделать ее более упругой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как защитить кожу зимой: важные советы врача.

-8° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Без конфликтов не обойдется: таролог спрогнозировала мировую ситуацию в 2...

Последние новости

18:35
Авиация РФ нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
18:22
«Потрясло весь мир»: в США назвали Россию первой страной, противостоящей НАТО
18:11
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине
18:03
«Они оба взвыли»: принц Гарри назвал виновных в скандале с нацисткой формой
17:55
Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на железной дороге под Челябинском
17:53
В России появилось единое пособие для семей с детьми: главные условия

Сейчас читают

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине
Галкин* вслед за Меладзе прокричал со сцены лозунг украинских националистов
«Я сразу сказала папе»: четырехлетняя девочка о том, как спасла инвалидов от пожара
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023