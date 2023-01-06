Это жуткое слово «гирсутизм»: что делать людям с повышенной волосатостью

Наличие волос на лице или теле может быть результатом гормонального сбоя, но в некоторых случаях это связано с генетической мутацией.

Лишние волосы способны серьезно ударить по самооценке женщины. О причинах появления «пушка» и возможных способах избавления от него в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказали врач-терапевт Павел Воробьев и эндокринолог Елена Сюракшина.

Некоторые женщины замечают волосы над губой, на подбородке, в области груди, живота или бедер. Так может проявляться гирсутизм. По словам терапевта Павла Воробьева, это считается гормональным заболеванием. В таких случаях назначается гормональное лечение для восстановления показателей и избавления от волос в андрогензависимых зонах.

Если лишние волосы растут на участках, которые не зависят от гормонов, то в этом случае речь может идти о гипертрихозе. Павел Воробьев отмечает, что чаще всего это заболевание является наследственным и встречается с частотой один на миллион родившихся.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe; 5-tv.ru

Аналогичное мнение выразила и кандидат медицинских наук, эндокринолог Елена Сюракшина. По словам специалиста, мутацию гена могут спровоцировать краснуха, ОРВИ, ОРЗ или другие вирусные заболевания, перенесенные беременной женщиной. При этом оба эксперта подчеркивают, что чудо-таблетки от гипертрихоза пока нет.

«Может быть, в скором времени появится лекарство, которое блокирует этот ген или, наоборот, стимулирует какой-нибудь рецептор, и мы научимся лечить. Но поскольку это редкое заболевание, не тяжелое, явно не требующее какой-либо специфической медицинской помощи, то ожидать появления специального лекарства в ближайшие годы было бы неправильно», — объяснил Павел Воробьев.

Людям с гипертрихозом можно либо смириться, и жить с этой болезнью, либо прибегнуть к любым способам удаления волос. Однако гарантий, что процедуры будут эффективны и безболезненны, нет.

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