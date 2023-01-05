Никита Михалков экстренно госпитализирован

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 6 214

У знаменитого 77-летнего режиссера диагностировали грипп.

Никита Михалков экстренно госпитализирован

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый режиссер Никита Михалков экстренно госпитализирован. Как сообщил представитель пресс-службы звезды, у последнего диагностировали грипп.

Как следует из имеющейся информации, 77-летний режиссер находится в состоянии средней степени тяжести. Детали уточняются.

-8° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Без конфликтов не обойдется: таролог спрогнозировала мировую ситуацию в 2...

Последние новости

20:14
Рождественские святки: ТОП-5 знаков зодиака, которым нужно погадать
20:05
Осталась одна накануне свадьбы: Волочкову уличили во вранье?
19:53
«Хотели взламывать квартиру»: коллеги заявили о пропаже Татьяны Кравченко
19:47
Минобороны РФ объявило о введении режима прекращения огня в зоне СВО
19:32
Вирусолог назвал главный признак скорой смерти при гриппе
19:21
«Будет весело»: покончившая с собой писательница Сьюзан Мичен ожила

Сейчас читают

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине
Никита Михалков экстренно госпитализирован
Галкин* вслед за Меладзе прокричал со сцены лозунг украинских националистов
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023