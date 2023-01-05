Никита Михалков экстренно госпитализирован
| Шоу-бизнес Эксклюзив 6 214
У знаменитого 77-летнего режиссера диагностировали грипп.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Знаменитый режиссер Никита Михалков экстренно госпитализирован. Как сообщил представитель пресс-службы звезды, у последнего диагностировали грипп.
Как следует из имеющейся информации, 77-летний режиссер находится в состоянии средней степени тяжести. Детали уточняются.
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