«Хотели взламывать квартиру»: коллеги заявили о пропаже Татьяны Кравченко

Актриса не приехала на спектакль в Санкт-Петербурге.

Вчера актриса Татьяна Кравченко должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге, но в последний момент пропала и перестала выходить на связь.

Ее коллега, шоумен Стас Садальский рассказал о том, что произошло.

«Утро подарило форс-мажор в виде не приехавшей на спектакль Кравченко. Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже бы не спасло», — сказал артист.

По его словам, в зале был полный аншлаг — 2500 мест проданы, зритель ждет. На замену Кравченко пришла Зоя Буряк, которая за час сумела выучить текст роли и все свои сцены. Зрители даже не заметили подмены.

«Играть мы, конечно, будем. Но уже без срывальщицы», — заявил Садальский.

Почему звезда «Сватов» пропустила спектакль — неизвестно.

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