Украинские беженцы в Ирландии вынуждены жить в палатках
Newstalk: беженцев из Украины поместили в палатках на Рождество в Ирландии
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Люди вынуждены спасаться от холода и с грустью ждать окончания праздников.
Украинские беженцы были вынуждены жить в палатках во время рождества в Ирландии. Об этом сообщил обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон. По его словам, условия в таком месте оставляют желать лучшего, однако никто не жалуется — боятся, что выгонят.
«Некоторых из них на время рождественских каникул поселили в зданиях школ, в то время как других разместили в палатках», — сообщил автор материала.
Зима в Ирландии не так сурова, как в некоторых регионах Украины, однако морозы могут достигать минус 15 градусов. Палатки, в которых размещены украинские беженцы, точно не приспособлены для таких условий.
«Они, конечно, плохо подходят под те погодные условия, со снегом и обледенением, как это было у нас в начале декабря. Это неподходящее жилье», — высказался о ситуации местный чиновник Катал Кроу.
К слову, сбежавшие в Европу украинцы регулярно сталкиваются с проблемами. Например, в Великобритании гражданам Незалежной постоянно приходится терпеть позорные унижения. Одна из женщин даже жаловалась на сырую плесень на стенах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гаагский суд признал незаконными условия для беженцев с Украины.
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