Гаагский суд признал незаконными условия для беженцев с Украины

Власти Голландии разрешили украинским беженцам оставаться на территории страны.

Различия между беженцами с Украины и из других стран признал незаконными апелляционный суд Гааги. Об этом сообщил портал Dutch News. В частности, различать беженцев хотело правительство Нидерландов.

«Обе группы беженцев бегут от конфликтов и насилия, и при приеме обеих групп не должно делаться никаких различий. Государство обязано одинаково относиться к ним», — приводятся в материале слова из постановления суда.

Журналисты отметили, что власти Голландии разрешили украинским беженцам оставаться на территории страны, не проходя процедуру прошения о предоставлении убежища, а также сразу работать по прибытии в Нидерланды.

До этого еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявляла, что наплыв беженцев из Незалежной в Евросоюз (ЕС) в зимний период приведет к серьезным проблемам.

К слову, в Эстонии украинских переселенцев воспринимают как скрытую угрозу. Въехавшим отказывают в съеме жилья, а на границах усилены досмотры, чтобы не пускать в страну нелегалов. В Таллине на вполне официальном уровне отказались принимать новую партию беженцев, которую ждали с наступлением зимы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие унижения в Великобритании пережил беженец с Украины.