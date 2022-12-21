Гаагский суд признал незаконными условия для беженцев с Украины

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 33

Dutch News: гаагский суд признал незаконными исключения для беженцев с Украины в Нидерландах

Гаагский суд признал незаконными условия для беженцев с Украины

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Koall

Читайте нас в: Дзен Новости

Власти Голландии разрешили украинским беженцам оставаться на территории страны.

Различия между беженцами с Украины и из других стран признал незаконными апелляционный суд Гааги. Об этом сообщил портал Dutch News. В частности, различать беженцев хотело правительство Нидерландов.

«Обе группы беженцев бегут от конфликтов и насилия, и при приеме обеих групп не должно делаться никаких различий. Государство обязано одинаково относиться к ним», — приводятся в материале слова из постановления суда.

Журналисты отметили, что власти Голландии разрешили украинским беженцам оставаться на территории страны, не проходя процедуру прошения о предоставлении убежища, а также сразу работать по прибытии в Нидерланды.

До этого еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявляла, что наплыв беженцев из Незалежной в Евросоюз (ЕС) в зимний период приведет к серьезным проблемам.

К слову, в Эстонии украинских переселенцев воспринимают как скрытую угрозу. Въехавшим отказывают в съеме жилья, а на границах усилены досмотры, чтобы не пускать в страну нелегалов. В Таллине на вполне официальном уровне отказались принимать новую партию беженцев, которую ждали с наступлением зимы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие унижения в Великобритании пережил беженец с Украины.

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.00
2.65 73.34
2.72
🧙‍♀ Гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

10:06
Курс евро на Московской бирже превысил 75 рублей впервые с конца апреля
9:53
«Спрятала нас под ковер»: брат Меган Маркл назвал лживыми слова сестры о семье
9:37
Гаагский суд признал незаконными условия для беженцев с Украины
9:30
Костенко про похождения Тарасова: «Балаболы есть и будут»
9:24
Мобилизованные солдаты ВСУ начали сбегать с позиций в районе Соледара
9:22
Частный дом взорвался и сгорел под Петербургом из-за непотушенной сигареты

Сейчас читают

Иммунолог Болибок: ношение масок снижает вероятность заражения гриппом в 100 раз
"Смотрю на нее, и становится жалко": Алехно о трудной судьбе 5-летней дочери
Зачем хакеры пытаются завладеть учетными записями Telegram
Рубль поскользнулся на нефти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023