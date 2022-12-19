Беженец с Украины Исид заявил о пережитых в Великобритании позорных унижениях

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 73

Европейские страны изображают добродетель, но грязные секреты все равно лезут наружу.

Беженец с Украины Исид заявил о пережитых в Великобритании позорных унижениях

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Спецоперация

Украинский беженец Игорь Исид сообщил об издевательствах и сложностях, с которыми он столкнулся во время жизни в Великобритании. По его словам, Соединенное Королевство вовсе не помогает в стрессовой ситуации, а только ухудшает положение.

«Обеспеченная Британия не спасает от стресса, иногда она даже усугубляет его», — отметил он в беседе с изданием Wales Online.

Один из «спонсоров» приютил Исида у себя в жилище, в городе Брекон. Между ними произошел конфликт и единственный, кто тогда спас 65-летнего Игоря от бродяжничества — это викарий, разрешивший беженцу переночевать в церкви. Неизвестно, что ждало бы украинца, если бы не эта случайная встреча.

В том числе Исид отметил, что приезд в Великобританию, поиск жилья и другие трудности оказались унизительными и даже позорными для украинцев.

«Сейчас я счастлив, но в начале все воспринималось деспотически и могло легко сломить обычного человека. Система в какой-то степени оскорбляет и унижает достоинство беженца и дает рычаги влияния «спонсору», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская беженка пожаловалась на британское жилье.

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