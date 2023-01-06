Байден обиделся на «своих»: «Они даже не хотят, чтобы я больше говорил по-английски»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 45

Политик отметил 80-летний юбилей, что, видимо, еще больше сказалось на его здоровье. О чем его новый перл?

Байден обиделся на «своих»: «Они даже не хотят, чтобы я больше говорил по-английски»

Фото: www.globallookpress.com / Sarah Silbiger - Pool via CNP

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Со странным заявлением вновь выступил президент США Джо Байден. Об этом сообщает Telegram-канал AMERICA NEWS. Речь идет о республиканцах из MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский «Сделаем Америку вновь великой»).

«Республиканцы из MAGA говорят о… вы знаете, э—э… они даже не хотят, чтобы я больше говорил по-английски. Они хотят, чтобы я говорил: «Да, да, да! Они собираются захватить мое сообщество. Они, они, кем бы они ни были в то время», — сказал заокеанский лидер.

Некоторое время назад Байден удивил американцев словами о «лучших днях» в США.

«Наши лучшие дни впереди. И я говорю это от всего сердца. Я занимаюсь этим долгое время, ребята. Наши лучшие дни впереди. Они не позади», — приводил слова политика американский телеканал Fox News. Также Байден говорил о своем оптимизме в отношении перспектив США.

Однако его выступление вызвало обратную реакцию со стороны журналистов и представителей Республиканской партии. Ранее 5-tv.ru писал о том, как смотрит на Байдена его команда.

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