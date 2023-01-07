Домогательства Деда Мороза: дочь Дмитрия Маликова узнала страшное под Новый год

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 39

Дочь певца Маликова Стефания вытянула орешек с предсказанием о сексуальных домогательствах

Домогательства Деда Мороза: дочь Дмитрия Маликова узнала страшное под Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Стефания Маликова получила шокирующее предупреждение за семейным праздничным столом.

Дочь народного артиста РФ Дмитрия Маликова Стефания поделилась тревожным предсказанием, которое досталось ей в Новый год. Девушке предрекли сексуальные домогательства. Странная история произошла во время семейной забавы на каникулах. Об этом она рассказала своим подписчикам в социальных сетях.

Дружное звездное семейство проводит праздники красиво — роскошные елки, прогулки по пушистому снегу, карнавальные костюмы и походы в театр. И конечно посиделки за общим столом. В один из дней Маликовы устроили гадания, доставали орешки с предсказаниями на будущий год. И Стефанию под скорлупой ждала записка с надписью «Сексуальные домогательства».

«Хорошее предсказание для 2023 года мне дал Дедушка Мороз», — иронично заметила дочь артиста.

Всерьез к неприятности семья Маликовых не отнеслась, странный инцидент они восприняли как неудачную шутку. Хотя вопрос, о чем думали авторы развлечения, создатели этих самых орешков, висит в воздухе. Спасибо, что конец света не пообещали или еще чего страшного. Мнительный человек, получив такую новогоднюю открытку, вряд ли смог бы просто посмеяться.

Юмор — вообще штука опасная. Особенно сегодня, когда благодаря медиа и соцсетям ни одна неудачная шутка не ускользает от общественности. Первыми страдают, безусловно, знаменитости, забывающие об осторожности в интервью. Так, об этом ранее писал 5-tv.ru, недавно сам Дмитрий Маликов огорошил публику своеобразным замечанием — комментируя свою не по годам бодрую форму, он заявил, что его поклонницы вовсю «начали умирать».

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