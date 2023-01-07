Украинские войска выпустили ракеты по Макеевке в ДНР

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 165

ВСУ трижды обстреляли за утро Макеевку в ДНР

Украинские войска выпустили ракеты по Макеевке в ДНР

Фото: Reuters / REUTERS

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Тема:
Спецоперация

Удары со стороны Украины все еще продолжаются.

Несмотря на объявленный Россией режим тишины, в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинскими военными была обстреляна Макеевка. Об этом сообщили в представительстве ДНР.

«Первый обстрел был зафиксирован около 6:00 мск, ВСУ выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО)», — говорится в сообщении.

Следующий удар ВСУ нанесли по Макеевке около 10:30, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм. Далее — в 11:35 прилетело еще восемь снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский и его подопечные даже не думают прерывать кровопролитие. Так, в рождественскую ночь ВСУ ударили по Горловке. О новой атаке с украинской стороны на Донецк и Горловку до этого сообщали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Тогда же градоначальник Горловки Иван Приходько говорил, что в результате обстрела ВСУ повредили жилой дом. Всего, по информации СЦКК, силовики Незалежной в рождественскую ночь открывали огонь по ДНР семь раз.

Ранее 5-tv.ru рассказал о жутких последствиях удара ВСУ по Горловке в рождественскую ночь.

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