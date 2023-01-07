«Бога в себе давно не имеют»: жуткие последствия удара ВСУ по Горловке в рождественскую ночь
Видео последствий удара ВСУ по Горловке в рождественскую ночь
Фото, видео: 5-tv.ru
Президент Украины Владимир Зеленский и его подопечные даже не думают прерывать кровопролитие.
Эксклюзивные кадры последствий удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Горловка Донецкой народной республики (ДНР) в рождественскую ночь публикует 5-tv.ru. Несмотря на объявленное Россией перемирие, украинские боевики обстреляли гражданских.
«В пять минут третьего два прилета. Весело поздравили нас фашисты. Пошла волна, и наверху все разбито. Все в коридорах окна повылетали. <…> Прямо под балкон два прилета. Они нас так ненавидят», — рассказала местная жительница Валентина корреспонденту «Известий».
О новой атаке с украинской стороны на Донецк и Горловку до этого сообщали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Тогда же градоначальник Горловки Иван Приходько говорил, что в результате обстрела ВСУ повредили жилой дом. Всего, по информации СЦКК, силовики Незалежной в рождественскую ночь открывали огонь по ДНР семь раз.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какую миссию выполняют ВСУ.
- 7 янв
- Доктор военных наук назвал последствия поставки Украине танков AMX-10 и БМП Bradley
- 7 янв
- Экс-советник главы Пентагона заявил, что у европейцев нет интереса к теме Украины
- 7 янв
- Системы ПВО сбили БПЛА в Севастополе в ночь на Рождество
- 7 янв
- На прорыв! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 7 янв
- Пользователи Twitter предложили не помогать Украине после отказа от перемирия
- 6 янв
- Военный эксперт назвал американские ракеты Sea Sparrow устаревшими для Украины
- 6 янв
- В Штатах призвали не давать Зеленскому денег после отказа от перемирия
- 6 янв
- Российские военные уничтожили украинскую технику в ДНР и Запорожской области
- 6 янв
- Junge Welt: Запад потерял главную роль на мировой арене из-за России
- 6 янв
- Украинские террористы второй раз с начала режима тишины атаковали Донецк
Читайте также
70%
-1.64 75.66
-0.42
Нашли ошибку?