Жена Макрона предложила сделать новый шпиль Нотр-Дама в форме фаллоса с шарами

Супруга французского лидера Брижит Макрон требовала, чтобы у восстановленного Нотр-Дама появился новый шпиль в форме «фаллоса с золотыми шарами». Издание The Times пишет, что своей проект реставрации сгоревшего в пожаре собора жена Эммануэля Макрона продемонстрировала бывшему министру культуры Франции Розлин Башло.

Политик сообщила, что коррективы первой леди страны, по ее собственному мнению, должны сделать дизайн собора Парижской Богоматери «более современным».

В материале отмечается, что точного времени представления архитектурного решения Брижит у издания нет. Однако в 2020 году был принят план, сильно расстроивший администрацию французского лидера: шпиль было решено восстановить в его первозданном виде.

Нотр-Дам-де-Пари начал гореть 15 апреля 2019 года. Огонь быстро охватил достопримечательность. Пожарные почти сутки тушили собор. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также повреждению ценного внутреннего убранства. Сейчас исторический объект реконструируют по средневековым технологиям.

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