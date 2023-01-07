Подавший сигнал бедствия Boeing 737 приземлился в Шереметьево

Пассажирский самолет рейса Мурманск — Москва благополучно сел в аэропорту Шереметьево. Как следует из данных портала Flightradar24, борт приземлился в районе 22:50 по московскому времени.

Информацию об успешной посадке самолета подтверждает и источник ТАСС в авиационных службах.

Перед приземлением самолет снизился до высоты 7300, также известно, что самолет авиакомпании «Победа» маневрировал по взлетно-посадочной полосе без видимых затруднений.

Официальных сообщений от авиакомпании или аэропорта о происшествии не было.