Подавший сигнал бедствия Boeing 737 приземлился в Шереметьево

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Что стало причиной неисправности воздушного судна, до сих пор не сообщают.

Подавший сигнал бедствия Boeing 737 приземлился в Шереметьево

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Пассажирский самолет рейса Мурманск — Москва благополучно сел в аэропорту Шереметьево. Как следует из данных портала Flightradar24, борт приземлился в районе 22:50 по московскому времени.

Информацию об успешной посадке самолета подтверждает и источник ТАСС в авиационных службах.

Перед приземлением самолет снизился до высоты 7300, также известно, что самолет авиакомпании «Победа» маневрировал по взлетно-посадочной полосе без видимых затруднений.

Официальных сообщений от авиакомпании или аэропорта о происшествии не было.

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