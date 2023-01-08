«Становится все хуже и хуже»: Хилькевич показала опухшую после укуса змеи руку

Новогодние каникулы актриса решила провести под жарким солнцем на экзотическом острове Бали. Однако местечко оказалось вовсе не райским.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич пожаловалась на ухудшившееся самочувствие после укуса змеи. Актриса вместе с семьей после празднования Нового года отправилась на отдых на Бали. Но остров оказался совсем не райским.

На экзотический остров Хилькевич отправилась вместе с мужем Артуром Мартиросяном, семилетней дочкой Арианной и четырехлетней Марией. Там семейство поселилось на вилле в тихой живописной части Бали. Первое время отпуск действительно был сказочным, но на днях актриса, проснувшись, заметила странные изменения на своей руке. Конечность внезапно опухла, кожа покрылась странными точками.

«Еле открыла глаза. Смотрю на свою опухшую руку и вижу на ней три красненькие точки. Мне начали говорить, что меня, скорее всего, укусила змея. И мне становится все хуже и хуже. Не знаю, кто меня укусил и зачем, но реально состояние странное», — посетовала Хилькевич.

Чуть позже знаменитость все же решила, если ее действительно укусило бы пресмыкающееся, самочувствие было бы значительно хуже. Но в целях безопасности все семейство все же перебралось на другую виллу, надеясь, что там экзотические обитатели их не настигнут.

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