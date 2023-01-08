Среди пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте есть трехлетняя девочка

Одна из трех пострадавших при взрыве газа — ребенок. Трехлетнюю девочку и 23-летнюю жительницу Хасавюрта госпитализировали.

Третьего пострадавшего отправили на амбулаторное лечение. Пострадавшие, по первой полученной информации, получили легкие травмы: порезы, синяки, ссадины.

По предварительным данным, взрыв произошел в пристройке к дому, в которой располагалась однокомнатная квартира.

Разрушено несколько квартир, две машины, припаркованные у дома, перевернуло взрывной волной.

На месте происшествия работают экстренные службы.