Среди пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте есть трехлетняя девочка
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Пока известно о троих пострадавших при взрыве газа в республике Дагестан.
Фото: МЧС России
Одна из трех пострадавших при взрыве газа — ребенок. Трехлетнюю девочку и 23-летнюю жительницу Хасавюрта госпитализировали.
Третьего пострадавшего отправили на амбулаторное лечение. Пострадавшие, по первой полученной информации, получили легкие травмы: порезы, синяки, ссадины.
По предварительным данным, взрыв произошел в пристройке к дому, в которой располагалась однокомнатная квартира.
Разрушено несколько квартир, две машины, припаркованные у дома, перевернуло взрывной волной.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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