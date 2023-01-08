Германия снова отказалась поставлять танки на Украину

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Глава правящей партии ФРГ Клингбайль отказался поставлять Украине танки Leopard в одностороннем порядке

Германия снова отказалась поставлять танки на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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Такие действия могут расценить как вовлеченность в боевые действия, считают в Германии. Странно, ведь от предыдущих поставок вооружения этот предлог власти ФРГ не останавливал.

Германия не планирует поставлять танки Leopard на Украину, об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль в интервью для RND.

Он объяснил, что подобное решение сделано в связи с тем, что Германия не будет действовать без координации с другими странами Евросоюза.

«В настоящее время ни одна страна не поставляет такие тяжелые боевые танки, как „Леопард-1“ или „Леопард-2“. Для федерального правительства всегда было важно, чтобы немцы не действовали в одиночку. Это применимо и здесь», — отметил политик.

Вместо столь страстно желаемых Украиной танков ФРГ направило для ВСУ 40 БТР Marder. В настоящий момент они находятся в Греции.

Интересный факт: Германия отказывается от поставок танков на Украину уже полгода. Причина регулярно называется одна и та же: координация с союзниками. Но не все так просто.

Ранее 5-tv.ru называл настоящую причину, по которой Германия не дает Украине современную военную технику.

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