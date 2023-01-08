Автомобиль отбросило, словно игрушечный: последствия взрыва в Хасавюрте

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 5 620

Корреспондент «Известий» показал последствия взрыва в жилом доме Хасавюрта

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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Жители жаловались на запах газа, но их уверяли, что такого просто не может быть.

Эксклюзивные кадры с последствиями взрыва в Хасавюрте Республики Дагестан публикует 5-tv.ru. В причинах произошедшего в многоквартирном доме разбирается специальная комиссия. Со слов местных жителей, именно внутри продуктового магазина на цокольном этаже пахло газом, и эпицентр взрыва был именно в нем. При этом продавщица уверяла, что никакого газового оборудования в помещении нет и быть не может.

«Обратите внимание на автомобиль, стоящий рядом с домом, где прогремел взрыв. Его отбросило словно игрушечный — колесо вырвало. Это был очень сильный взрыв. Трое человек пострадали — это молодая семья — муж, жена и трехлетняя девочка. Сейчас ребенок с матерью находится в больнице, мужа уже выписали. У него были очень легкие травмы», — рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов с места событий.

Журналист отметил, что погибших нет, и это настоящее чудо, поскольку взрыв прогремел в квартире, которая посуточно сдавалась туристам.

«Там, к счастью, никого не было», — пояснил Магомедов.

К слову, дом является кирпично-монолитным, что сыграло роль, ведь, если бы он был панельным, то сложился, как карточный домик.

По последним данным от пресс-службы мэрии города, число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте выросло до пяти.

Ранее 5-tv.ru публиковал данные МЧС о взрыве газа в Хасавюрте.

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