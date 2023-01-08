Чисто сработано: российские ПВО перехватили ракету ВСУ, летящую в ТЭС

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 119

ТАСС: Теплоэлектростанцию в ДНР защитили от ракеты боевиков при помощи ПВО

Чисто сработано: российские ПВО перехватили ракету ВСУ, летящую в ТЭС

Фото: БелТА / ТАСС

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Предприятие расположено в 40 километрах от Донецка и обеспечивает энергией несколько населенных пунктов республики.

Ракету, выпущенную украинскими боевиками по Зуевской теплоэлектростанции (ТЭС), расположенной под Донецком, сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Целью определенно была ТЭС. Ракета была сбита. <…> Все работает в штатном режиме», — прокомментировали в администрации населенного пункта Зугрэс Донецкой народной республики (ДНР).

На месте обстрела работают оперативные службы. В результате атаки объекта Вооруженными силами Украины (ВСУ) никто не пострадал. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнили, что ТЭС была повреждена в результате обстрела.

Станция находится рядом с городом Зугрэс и поселком Зуевка в 40 километрах от Донецка. ТЭС обеспечивает электричеством несколько населенных пунктов ДНР.

Россия продолжает проведение спецоперации в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Враг бьет по жизненно важным объектам инфраструктуры. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как была уничтожена воинская часть украинских военных.

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