Цветок возмездия: воинскую часть ВСУ уничтожили минометом «Тюльпан»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 38

ВС РФ применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан»

Цветок возмездия: воинскую часть ВСУ уничтожили минометом «Тюльпан»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Противник пользуется всевозможными запрещенными методами ведения боевых действий, однако они бесполезны.

Воинская часть ВСУ была уничтожена самоходным минометом 2С4 «Тюльпан». Уникальные кадры опубликовало РИА Новости.

На кадрах продемонстрированы объемные взрывы, которые разрушают прочные бетонные укрепления военного объекта. Точное попадание в цель было обеспечено благодаря корректировке оператором беспилотника 1-й Славянской бригады.

Отмечается, что данный миномет является самым мощным в мире. Его 240-миллиметровые снаряды предназначаются для уничтожения фортификационных сооружений, а также крупных скоплений техники и живой силы врага. Спецоперация показала, что «Тюльпан» прекрасно справляется с поставленными задачами.

Россия продолжает проведение СВО на Украине с целью защитить мирное население от неонацистов. Решение властей о ее начале было принято на фоне усилившихся обстрелов гражданских со стороны боевиков. Противник пользуется запрещенными методами и средствами ведения боевых действий, нарушая международное право. Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело против главкома ВСУ Валерия Залужного и ряда высокопоставленных офицеров Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как украинские военные уничтожили свой же самолет.

Тема:
Спецоперация
8 янв
Украинские военные уничтожили свой же самолет МиГ-29
8 янв
Глава Донецкой ВГА Кириленко сообщил о повреждении промышленной инфраструктуры
8 янв
В США осознали готовность России довести спецоперацию до успешного финала
7 янв
Военный эксперт: Зеленский показал, «чем» является, отказавшись от перемирия
7 янв
Перехитрить и уничтожить: уникальные кадры танковой дуэли в зоне СВО
7 янв
Как повлияет нарушение Зеленским рождественского перемирия на ход СВО
7 янв
Пристайко заявил о колоссальных потерях со стороны Украины: «Мы теряем людей всюду!»
7 янв
Военные РФ отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
7 янв
«Полная зачистка»: эксперт предрек будущее Зеленского по окончании перемирия
7 янв
Российские войска соблюдают режим прекращения огня в зоне спецоперации
-19° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака

Последние новости

9:17
Цветок возмездия: воинскую часть ВСУ уничтожили минометом «Тюльпан»
8:48
Нового спикера палаты представителей США уличили в порочной связи с Зеленским
8:31
Автор песен Аллы Пугачевой раскритиковала ее поступки: «Это катастрофа»
8:18
Автомобиль отбросило, словно игрушечный: последствия взрыва в Хасавюрте
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака
7:51
Диетолог рассказала, как быстро сбросить лишний вес после праздников

Сейчас читают

Автомобиль отбросило, словно игрушечный: последствия взрыва в Хасавюрте
Плодовитый год Водяного Кролика: кто из звезд родит в 2023 году
«Дикий ребенок»: вспыли подробности первого сексуального опыта принца Гарри
Удача отвернется от трех знаков: финансовый гороскоп на 2023 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023