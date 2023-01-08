«Все могло закончиться»: Влад Соколовский назвал причину срочной операции

Приступы мучили знаменитого исполнителя целый год, но он надеялся, что проблема «рассосется» сама по себе.

Российский певец Влад Соколовский назвал причину, из-за которой он оказался на хирургическом столе. Артист пережил операцию по удалению аппендицита. Об этом он сообщил в своей социальной сети.

По словам исполнителя, врачи рекомендовали ему оперироваться в экстренном порядке. Согласно анализам, аппендицит звезды мог просто «лопнуть». Накануне концерта артист почувствовал резкую боль и поспешил обратиться к медикам. В больнице у него диагностировали осложнение и серьезное воспаление аппендикса.

«В итоге у меня аппендицит. Сказали в срочном порядке ехать к хирургу и скорее всего нужно делать операцию», — обратился Соколовский к подписчикам и извинился за отмену мероприятия.

По словам Соколовского, у него в организме все оказалось сильно запущенно. Уже два дня развивался перитонит — воспаление ткани в брюшной области. За 2022 год у артиста было четыре приступа, но он думал, что все «рассосется» само собой.

«Если бы я подождал еще, то могло бы все закончится суперплохо», — добавил музыкант.

Сейчас артист еще находится в больнице, но состояние его улучшилось. Несколько дней он пролежал в палате с трубкой для откачки жидкости в животе, но врачи освободили певца от инородных тел, и он уже мечтает сорваться в аэропорт и отправиться к родным в Сочи.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео Влада Соколовского из больницы перед операцией.