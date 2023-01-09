«Подзабыли ее»: стилисты разнесли образ Лободы в экстравагантном красном платье

Бежавшая из РФ певица продолжает эпатировать публику откровенными нарядами, ожидая, видимо, комплименты. Но на этот раз на нее обрушился шквал критики не только от публики, но и стилистов.

Светлана Лобода, которая с начала спецоперации осудила действия российских властей и в спешке покинула страну, в социальной сети показала свой новый образ. Ярко-красное платье, которое имеет несколько разрезов в откровенных местах. Наверняка, артистка ждала комплиментов и слов одобрения. Но не дождалась.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева объяснила, почему публика не оценила новый образ знаменитости. В чем кроется причина столь негативной реакции. Она отметила, что, несомненно, образ эпатажный и вызывающий. Скорее всего, сценический. Такие чаще всего создаются артистами под какую-либо определенную ситуацию.

«Если рассматривать с точки зрения моды, то, конечно, сейчас вся мода базируется на контрасте. Это когда сочетаются в одном образе несочетаемые стили. И они какими-то деталями гармонично увязываются. Не модным его нельзя назвать», — отметила Тимиряева.

Светлана Лобода в экстравагантном платье. Фото: Instagram* / lobodaofficial

При этом Лобода не ошиблась и с разрезами на платье. Ведь они сейчас в тренде. Объемные цветы тоже. Но именно на этом красном платье выглядит все утрированно и дерзко. К примеру, вырез в области бедер.

«Обычно вырезами на одежде можно отвлечь внимание. Например, некоторые добавляют стройности ногам. А тут именно привлекла внимание, особенно внизу живота. Чуть ли не паховую зону открыла. Выставила то, что нужно бы прикрыть», — объяснила специалист.

По словам Тимиряевой, таким образом Лобода, вероятно, хотела обратить на себя внимание.

«Вокруг себя создать суету. Может быть, ее подзабыли», — добавила она.

Коуч-стилист Селена Сафарова согласна со своей коллегой. Она объяснила, в первую очередь, человек должен понимать, для чего он надевает ту или иную одежду, какого эффекта он хочет добиться. При этом разрезы на платье Лободы и цветы демонстрируют два тренда. Но преподнесены они неверно.

«Расположение цветов, которое предполагает дополнительный объем, находится в непонятных местах. Мало женщин, которые хотели бы увеличить свой живот. Также мы видим наличие цветов в образе груди, которые нелепо ее сдавливают, не делают образ красивым», — сказала Сафарова.

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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