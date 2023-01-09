Массовые беспорядки и попытка захвата власти: что происходит в Бразилии

В Бразилии чуть не произошла успешная попытка захвата власти. Почему сотни жителей столицы в футболках национальной сборной ринулись на штурм административных знаний?

Массовые протесты против нового президента Бразилии Лулы да Силвы охватили крупные города страны. Толпы бразильцев бастуют против победы на выборах президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, хотя те прошли еще в октябре 2022-го.

Президента Бразилии Лулу да Силву экстренно эвакуировали на окраину столицы. А в это время протестующие прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента — Национального конгресса.

Резиденция президента Бразилии оказалась захвачена сторонниками бывшего главы государства. Протестующие громят здания и не забывают активно снимать видео и фотографироваться.

Полиция Бразилии приступила к разгону протестующих, но довольно быстро признала, что сил правопорядка недостаточно для сдерживания. В связи с этим власти отдали приказ ввести военных в столицу, пока полиция разгоняет демонстрантов газом и шумовыми гранатами.

Губернатор федерального округа Бразилиа Ибанейс Роша пообещал задействовать все имеющиеся у него в распоряжении полицейские силы для наведения порядка в столице. А также вскоре после этого отправил в отставку начальника управления общественной безопасности Андерсона Торреса.

Президент Лула да Силва пообещал наказать вандалов, которые устроили беспорядки в столице Бразилии. Также он обвинил сотрудников полиции столицы в помощи протестующим. Частичную ответственность за беспорядки глава страны возложил на своего предшественника Болсонару, который в своих выступлениях поощрял подобные акции.

Также в столице Бразилии до конца месяца был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Уже к ночи подразделения военной полиции по борьбе с беспорядками и батальон президентской гвардии смогли оттеснить протестующих от рабочей резиденции главы государства и других административных зданий. Верховный суд Бразилии арестовал 30 участников беспорядков в столице, еще 150 человек задержаны.

На протесты моментально отреагировали за рубежом. Президент Чили Габриэль Борич назвал беспорядки «трусливой атакой на демократию». А руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с «абсолютным осуждением» происходящего. Осудили беспорядки и представители властей США. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке действующего президента Бразилии после случившегося.

Посольство России в Бразилии рекомендовало своим сотрудникам и находящимся в бразильской столице гражданам России «ограничить выход в город и избегать скоплений людей» в связи с массовыми беспорядками.

Президент Колумбии призвал к встрече Организацию государств Америки после случившегося в Бразилии. С жесткой критикой выступил глава Венесуэлы Николас Мадуро, полностью возложив вину на протесты в столице Бразилии на бывшего президента.