У украинского лидера, несмотря на немалую поддержку со стороны заокеанских коллег, с каждым днем аппетиты лишь растут, и он уже буквально кричит о необходимости Запада помогать Украине.

Журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер высмеял очередную просьбу президента Украины Владимира Зеленского помочь стране. Он отметил, что главе государства пора перестать полагаться на средства заокеанских коллег.

Подобное заявление он сделал в ответ на, казалось бы, милое и трогательное послание Зеленского к Кевину Маккарти. В нем он поздравил политика с избранием на пост спикера конгресса и выразил надежду, что поддержка Белого дома останется продолжительной и приведет к «победе Киева».

«Найди себе своих собственных налогоплательщиков», — ответил Зеленскому Беккер в Twitter.

Другая же журналистка и вовсе назвала новоизбранного спикера «папиком» президента Украины.

К слову, на днях стало известно о новом пакете вооружения для киевского режима. Он включает в себя зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, 50 боевых машин пехот (БМП) Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, несколько десятков тысяч боезапаса, а также запчасти, амуницию и другое. Все это Украине передадут США, Германия и Франция.

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