В США посоветовали Зеленскому найти новых спонсоров для помощи Украине

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер в Twitter оскорбил Зеленского за попрошайничество

В США посоветовали Зеленскому найти новых спонсоров для помощи Украине

Фото: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

У украинского лидера, несмотря на немалую поддержку со стороны заокеанских коллег, с каждым днем аппетиты лишь растут, и он уже буквально кричит о необходимости Запада помогать Украине.

Журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер высмеял очередную просьбу президента Украины Владимира Зеленского помочь стране. Он отметил, что главе государства пора перестать полагаться на средства заокеанских коллег.

Подобное заявление он сделал в ответ на, казалось бы, милое и трогательное послание Зеленского к Кевину Маккарти. В нем он поздравил политика с избранием на пост спикера конгресса и выразил надежду, что поддержка Белого дома останется продолжительной и приведет к «победе Киева».

«Найди себе своих собственных налогоплательщиков», — ответил Зеленскому Беккер в Twitter.

Другая же журналистка и вовсе назвала новоизбранного спикера «папиком» президента Украины.

К слову, на днях стало известно о новом пакете вооружения для киевского режима. Он включает в себя зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, 50 боевых машин пехот (БМП) Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, несколько десятков тысяч боезапаса, а также запчасти, амуницию и другое. Все это Украине передадут США, Германия и Франция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут развиваться российско-американские отношения в 2023 году.

-18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Делу — время, потехе — час. Китайский совет дня на понедельник, 9 января

Последние новости

5:00
Названы самые выгодные месяцы 2023 года для отпуска
4:42
В США посоветовали Зеленскому найти новых спонсоров для помощи Украине
4:20
Шольц угодил в ловушку: Германия лихорадочно ищет обещанные Украине БМП
3:57
Решила отступить: сестра Градского передумала бороться за наследство
3:40
Степановы труды: как 9 января зарядить год на финансы и радость
3:33
США запретили Украине применять поставленное оружие для ударов по России

Сейчас читают

Желающий воевать на стороне ВСУ Смольянинов будет проклят страной и зрителями
«Прекрасно себя чувствую»: Бари Алибасов опроверг новости о «скорой» возле дома
«У него здесь дети!» — Довлатова разнесла Смольянинова за желание оставить от России пепел
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023