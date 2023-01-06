Шанс есть: как будут развиваться российско-американские отношения в 2023 году

Несмотря на сложность ситуации, сторонам удалось реализовать некоторые инициативы. А что будет дальше?

Состояние отношений между Россией и США сложно однозначно охарактеризовать: в большей степени взаимодействие стран заморожено, но остались так называемые «лазейки» для продуктивных контактов. Такое мнение привел журналист издания «Коммерсантъ».

В материале сказано, что критическим моментом стало признание российскими властями независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также начало спецоперации в Донбассе.

После этого заокеанский лидер Джо Байден и президент России Владимир Путин оборвали связи, и дальнейшая коммуникация между сторонами проходила на уровне военных ведомств и спецслужб.

Для дипломатов 2022 год оказался более успешным. Они реализовали два обмена заключенными. Таким образом, в конце апреля студент Тревор Рид и летчик Константин Ярошенко вернулись домой. Позже процесс повторился.

Почва подготавливалась еще до обострения конфликта на Украине, но фактически инициативу реализовали в непростых условиях, а это обнадеживает, что дипломатические каналы связи продолжат работать в наступившем году.

Кроме того, отмечено еще одно значимое событие, а именно, назначение нового посла Штатов в Москве — должность заняла специалист по РФ Линн Трейси, заявив о готовности работать над диалогом по стратегической стабильности, продолжая линию обмена заключенными.

«Так или иначе, в новый 2023 год Россия и США входят в состоянии, когда перспективы отношений двух крупнейших ядерных держав остаются туманными, но совершенно очевидно, что их будущее неразрывно связано с развитием конфликта на Украине», — резюмировал автор публикации.

Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о невозможности поддерживать отношения с Вашингтоном. С его слов, Белый дом проводит конфронтационный антироссийский курс, декларируя в качестве своей цели нанесение России стратегического поражения. Он подчеркнул, что при выстраивании диалога в любых обстоятельствах РФ исходит из принципа взаимности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем США возмутились в отношении России.