Стас Барецкий «нашел» потерянного брата Гарика Харламова

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 53

Мужчина называет себя Василием, и он удивительно похож на знаменитого юмориста.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Возможно, в новом году комика Гарика Харламова ждет огромный сюрприз. С ним пытается связаться его родной (по крайней мере, так утверждает мужчина) брат.

Василий обратился к шоумену Стасу Барецкому и попросил помочь воссоединиться со знаменитым родственником. Гарик Харламов брата откровенно игнорирует и не выходит на связь.

Мужчина удивительно похож на известного юмориста, обладает такой же мимикой и даже близким по звучанию голосом.

Стас Барецкий в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал, что Василий Харламов работает в Саратовской администрации и занимается вопросами культуры. С Барецким возможный родственник Харламова познакомился на фоне общих интересов. Теперь Василий пишет для шоумена песни.

Шоумен, известный своими затеями и розыгрышами, намерен приложить все усилия, чтобы воссоединить семью. Интересно, как на такой сюрприз отреагирует сам Гарик Харламов.

Кстати, согласно официальной информации, у Гарика Харламова родных братьев нет, только сестры-близнецы Екатерина и Алина и двоюродный брат Иван Овсянников. Родители Харламова развелись, когда будущий юморист был еще подростком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 41-летний Харламов живет с мамой.

-20° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Западу предрекли поражение «самым парадоксальным образом» в случае войны с Россией
9:41
Принесла принца в жертву: почему жена короля Карла III оказалась чудовищем
9:28
Холостяк, айтишник, ловелас: кто был центральной фигурой кровавой семейной драмы в Москве
9:09
Стас Барецкий «нашел» потерянного брата Гарика Харламова
9:06
Российская армия освободила Бахмутское под Соледаром
8:50
Джо Байден «не заметил» проблему мигрантов на границе с Мексикой

Сейчас читают

Как российские военные спасают танки и мирных жителей: лучшие видео из зоны СВО
«Тонкий восточный намек»: надавит ли Турция на Украину через перехват БПЛА Bayraktar
Жорин лично «опробовал» схему обмана Ширвиндта: «Многие поверили, что это я»
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023