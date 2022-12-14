Помощник или разлучница? Почему 41-летний Харламов до сих пор живет с мамой

Вместе с комиком и его мамой площадь делит и бывшая супруга Кристина Асмус. Что мешает артисту отделиться от родных, и могло ли это разрушить отношения одной из самых обсуждаемых пар в шоу-бизнесе?

Привязанность комика Гарика Харламова к маме может объясняться несколькими причинами — от элементарного уважения до эмоциональной незрелости. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru психологи попытались объяснить, почему знаменитый, успешный и популярный артист до сих пор живет с родственницей и могло ли это разрушить отношения одной из самых ярких пар в шоу-бизнесе?

Она тебя недостойна

Эксперт Ирена Сирма отмечает, что у мужчин могут быть фобии, а вместе с этим и психологическая привязанность к тому укладу жизни, который формировался годами. В таком случае, как говорится, проще не заморачиваться, а оставить все как есть. Тем более если ни жены, ни детей. А дальше как пойдет.

Но если у сына есть чрезмерная эмоциональная привязанность к маме, то тут вообще пиши пропало. Здесь даже женатые, состоятельные и внешне уверенные мужчины без присутствия мамы не полностью чувствуют почву под ногами. Решающее слово, вердикт всегда за ней — не за женой. Особенно, если это властная свекровь.

«Властная мать не одобряет потенциальных невест и жен в том числе, внушая своим сыновьям чувство превосходства — она тебя недостойна. И, конечно, если живут вместе в одном доме жена и свекровь, нужно понимать то двух хозяек на одной кухне, как известно, не бывает, и уже закладываются конфликты. Что касается мужчины — это невозможность повзрослеть, отделиться эмоционально от матери и жить собственной жизнью», — пояснила психолог Сирма.

Исключение из правил

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Telegram / Филипп Литвиненко; 5-tv.ru

С ней согласен и ее коллега Филипп Литвиненко. По его словам, в 90% случаев сын живет с мамой из-за неспособности принимать решения. Но эта статистика не касается Гарика Харламова, уверен психолог.

«В ситуации конкретно с Харламовым мы видим, что он успешный и состоявшийся человек, личность, которая много чего достигла, и это факт — твердый факт. В данном случае мы как раз имеем место с тем исключением, когда просто у мужчины хороший контакт с матерью, хорошие отношения. Так бывает не часто, и это очень ценно», — считает собеседник.

Он отметил, что сейчас, после развода с Кристиной Асмус, для артиста поддержка мамы особенно ценна, она — тот человек, который любит его безусловной любовью. Ни один близкий друг не даст того утешения, которое под силу маме.

«Сейчас у Харламова именно такой случай. А может быть, и матери нужна поддержка, и поэтому Харламов с ней. Но с ним психологически все хорошо, просто здесь какая-то особенная ситуация, когда просто он проводит время с матерью, и об этом нельзя судить общим аршином», — заключил эксперт.

О том, что разведенный Гарик Харламов живет со своей мамой и бывшей женой Кристиной Асмус стало известно на прошлой неделе. Знаменитости сами раскрыли все карты, устроив переписку в соцсетях. В дело вмешалась и мама комика, заступившись за сына и напомнив бывшей невестке о чести и достоинстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналист Отар Кушанашвили осудил Гарика Харламова за проживание с мамой в одном доме.

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