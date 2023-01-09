Ни одной слезинки: принц Гарри рассказал, как узнал о смерти матери

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Рита Миронова
Рита Миронова 260

Принц Гарри не проронил и слезинки после сообщения о смерти своей матери

Ни одной слезинки: принц Гарри рассказал, как узнал о смерти матери

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Легче пережить утрату 12-летнему мальчику помогла странная теория о том, что принцесса Диана инсценировала свою смерть.

Принцу Гарри было всего 12 лет, когда его мать принцесса Диана погибла в автокатастрофе. В интервью американскому журналисту Андерсону Куперу Гарри рассказал, как узнал о трагедии и что чувствовал в тот момент.

Тогда он находился в Шотландии вместе с другими членами королевской семьи. Рано утром его отец Чарльз разбудил его, чтобы рассказать о случившемся.

«Никогда не проливал ни единой слезинки в тот момент. Я был в шоке, понимаешь? Мне 12 лет, время — семь часов, раннее утро. Твой отец приходит, садится к тебе на кровать, кладет руку тебе на колено и говорит: „Произошел несчастный случай“. Я не мог поверить», — рассказал принц Гарри.

В своей книге он писал, что отец обычно не обнимал его — король Чарльз был не так хорош в проявлении своих эмоций. Но в тот день Гарри был близок с ним как никогда.

«Отец опустил руку на мое колено и сказал: «Все будет хорошо», — вспоминает принц.

Следующие несколько дней Гарри помнит обрывками. По его словам, в день похорон он чувствовал вину, так как не проронил ни единой слезинки, пока все остальные буквально умывались своими слезами.

«Я думаю, это странно, потому что я вижу, как мы с Уильямом улыбаемся. Я помню чувство вины, которое я испытывал. Самым странным было принимать цветы от людей, а затем класть их к остальным. Как будто я был кем-то вроде посредника в людском горе. И это действительно выделялось для меня», — отметил Гарри.

За похоронами наблюдали, по оценкам, два с половиной миллиарда человек по всему миру. Принц Гарри отчетливо запомнил, как шел вместе с братом Уильямом за гробом своей матери. Время от времени раздавались чьи-то крики и плач, но особенно громкой для маленького Гарри тогда была тишина.

После службы тело принцессы Дианы доставили в родовое поместье ее семьи.

«Как только гроб опустили в землю, это был первый раз, когда я по-настоящему заплакал. Другого раза никогда не было», — признался Гарри.

Он долгое время не мог поверить в смерть матери и считал, что Диана инсценировала свою смерть. Столь странная теория нужна была ему в подростковом возрасте, чтобы легче пережить утрату.

Ранее психиатр рассказал 5-tv.ru, что происходит с принцем Гарри и причем здесь покойная Диана.

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