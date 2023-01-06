За ширмой творится ад: психиатр рассказал, что происходит с принцем Гарри и причем здесь леди Ди

Лицемерие родственников изобличала и сама принцесса Диана, но ей не дали довести начатое до конца. Сможет ли это сделать ее сын?

Принц Гарри мстит всем за свою маму принцессу Диану. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал психотерапевт Василий Шуров. По словам специалиста, в задачи герцога Сассекского входит убрать так называемую «глянцевую картинку» с королевской семьи, поскольку та плохо относилась к Диане. При этом психиатр отмечает, что выраженной психопатологии у мужчины нет, однако он является травмированным ребенком.

«Королевская семья с крайним презрением относилась к его матери, всячески ее „травила“. Там и депрессия, и суицидальные попытки, и паранойя. Естественно, мальчик считает, что они послужили причиной гибели матери», — прокомментировал Шуров.

Нарколог добавил, что еще одной причиной такого поведения Гарри является то, что он находится в тени своего брата, будущего короля Уильяма, поэтому муж герцогини Меган Маркл «взял на себя роль плохиша». Таким образом, он наказывает, в первую очередь, отца и королевскую семью.

«Я думаю, там тяжелые отношения, он ему мать не простил. Ну, он никому не простил. И все его действия вкладываются в эту систему: «Вот, я буду самым плохим, я знаю, что за каждым моим шагом следят, ну вот я вам устрою. И разгульное поведение, и все, что угодно. Чем хуже, тем лучше», — продолжил врач.

К слову, по словам Шурова, лицемерие королевской семьи изобличала и сама Диана, рассказывая, как все есть на самом деле.

«Но маму затравили, не дали ей до конца, а Гарри пошел „во все тяжкие“, вступил в конфронтацию с семьей. Выбрал женщину, которая нанесет максимальный урон в силу своего происхождения, поведения», — подметил медик.

Шуров предположил, что Маркл могла напомнить Гарри его мать, потому что супруга принца тоже достаточно смелая, не консерватор.

«Поэтому вдвоем они стали расшатывать королевскую семью, все эти устои, обман, когда за ширмой творится ад и ненависть друг к другу. Все конкурируют, а вот картинка глянцевая — все должны быть идеальны», — резюмировал психотерапевт.

Кроме того, недавно стало известно, что в мемуарах принц Гарри рассказал о последних словах своей бабушке, бывшей королеве Елизавете II.

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