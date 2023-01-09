Опозорил деда-ветерана: Кравец жестко прошлась по поведению Галкина* на концерте

Некогда любимый россиянами знаменитый шоумен пытается понравиться заграничной публике, опускаясь до самого дна.

Шоумен Максим Галкин* продолжает шокировать народ предательским поведением. На этот раз возмущены не только его бывшие поклонники, но и коллеги по цеху. Например, певица Алена Кравец, которая назвала заявления артиста оскорблением для его предков, борющихся с нацизмом и искоренением евреев. Об этом сообщает издание dni.ru.

К слову, все знают о жестокости чудовищного холокоста. Тогда фашисты считали своим долгом истребить весь еврейский народ, истории о массовом уничтожении неповинных людей до сих пор пугают своей хладнокровностью. Теперь националисты Украины занимаются тем же, но уже в отношении русского народа.

Именно против такого режима и была объявлена специальная военная операция России. Увы, далеко не все понимают важность этой миссии и не поддерживают действия ВС РФ. Более того, делают гнусные высказывания против родины и дискредитируют работу российской армии.

Одним из таких является пятый муж певицы Аллы Пугачевой. Он переехал в Израиль в ходе репатриации, ведь его мама чистокровная еврейка. Теперь юморист негативно высказывается против России, а на недавнем концерте ответил на реплику «Слава Украине!» гордым лозунгом: «Героям Слава!». Алена Кравец не видит ничего «геройского» в его поступке. Она уверена, что поддерживать националистов, когда его дедушка сражался против подобного беспощадного режима, абсолютно неприемлемо.

«Интересно, как бы отнесся дед Максима — участник войны, подполковник, кавалер трех орденов Красной Звезды, ордена Красного знамени и множества боевых орденов Григорий Прагин — к тому, что его внук прославляет нацистов? Думаю, он от стыда в гробу вращается как динамомашина. Поддержавший врагов деда Галкин попросту его опозорил!» — приводит издание слова артистки.

В том числе Кравец уверена, что шоумен также опозорил и своего отца, военного генерал-полковника, бывшего депутата Госдумы Александра Александровича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автор песен Аллы Пугачевой раскритиковала ее поступки.

* — признан иноагентом в РФ.