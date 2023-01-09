Боевики Украины повально бегут из Соледара по приказу руководства

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 127

Представитель НМ ЛНР Филипоненко заявил о массовом бегстве боевиков ВСУ в Соледаре

Боевики Украины повально бегут из Соледара по приказу руководства

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Военных пытаются убедить что это якобы ротация, хотя такая практика уже давно нереалистична.

Украинские националисты стали массово отступать из городской застройки в Соледаре. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в основном в городе были военнослужащие 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным „Лыжник“ поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», — сообщил Филипоненко.

Известно, что киевский режим собирается спрятать свое отступление из Соледара и убедить военных, что такие меры являются ротацией. По словам представителя НМ ЛНР, это «распространенная практика» для националистов ВСУ, которая почти всегда ложная.

«В конечном счете выясняется: такая практика уже была, что эти войска оказываются именно в окружении и либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный эксперт назвал сверхпринципиальным освобождение Бахмутского.

Тема:
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