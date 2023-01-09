Боевики Украины повально бегут из Соледара по приказу руководства
Представитель НМ ЛНР Филипоненко заявил о массовом бегстве боевиков ВСУ в Соледаре
Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez
Военных пытаются убедить что это якобы ротация, хотя такая практика уже давно нереалистична.
Украинские националисты стали массово отступать из городской застройки в Соледаре. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в основном в городе были военнослужащие 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
«По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным „Лыжник“ поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», — сообщил Филипоненко.
Известно, что киевский режим собирается спрятать свое отступление из Соледара и убедить военных, что такие меры являются ротацией. По словам представителя НМ ЛНР, это «распространенная практика» для националистов ВСУ, которая почти всегда ложная.
«В конечном счете выясняется: такая практика уже была, что эти войска оказываются именно в окружении и либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены», — объяснил он.
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