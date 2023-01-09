Прорыв обороны: военный эксперт назвал сверхпринципиальным освобождение Бахмутского

Переход села под Соледаром под контроль ВС РФ стал серьезной победой из-за мощных укрытий ВСУ. Для их уничтожения семь 300-килограммовых бомб должны попасть в одну точку.

Взятие российскими военными под контроль села Бахмутское в Донецкой народной республике (ДНР), о котором стало известно 9 января, имеет важное стратегическое значение и приближает полное освобождение Донбасса. Об этом 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

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«Освобождение и Соледара, и Бахмутского имеет принципиальное значение, потому что позволяет нашим войскам продолжить окружение Артемовска и фактически означает прорыв линии обороны, которая идет от Северска до Угледара. Последующая же группировка остается только у Славянска и Краматорска. Ее разгром будет означать освобождение Донбасса», — подчеркнул Юрий Кнутов.

Он отметил, что на артемовском направлении российские военные имеют дело с глубокоэшелонированной и хорошо укрепленной обороной противника. Чтобы уничтожить взводные укрытия, необходимо использовать семь 300-килограммовых бомб. Причем каждая из семи должна попасть в одну точку.

«Настолько мощные у них укрепления. Но, несмотря на это, наши войска находят возможность прорывать оборону противника. <…> Так что взятие Бахмутского — это достаточно серьезная победа. Учитывая, что серьезные успехи наши войска имеют и при продвижении к Артемовску и, соответственно, вообще в этом районе. Наша армия выдавливает противника достаточно успешно», — констатировал военный эксперт.

Юрий Кнутов добавил, что успехи на артемовском направлении позволяют российским военным перерезать коммуникации ВСУ — украинские боевики лишаются возможности поставлять оружие и подвозить личный состав.

«Поэтому взятие любого населенного пункта в этой конгломерации играет сверхпринципиальное значение. Но в первую очередь, конечно, это все связано с тем, что наши войска должны взять в ближайшее время Артемовск. Освобождение Артемовска как раз позволит взять под контроль целый ряд дорог, нарушить снабжение украинских войск и откроет путь к Славянско-Крамоторской агломерации», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные из Штаба обороны ДНР рассказали об освобождении Бахмутского и показали карту боевых действий.