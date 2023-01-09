Принц Гарри обвинил королевскую семью в издевательствах над Меган Маркл

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Рита Миронова
Рита Миронова 25

Принц Гарри обвинил семью в бездействии при травле Меган Маркл из-за нарушения дресс-кода

Принц Гарри обвинил королевскую семью в издевательствах над Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt

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Герцог Сассекский в своей книге осудил родных за то, что они не защитили его супругу от нападок прессы.

Скандал вокруг принца Гарри и его отношений с королевской семьей не утихает. Теперь СМИ обсуждают откровения, которыми герцог Сассекский поделился в своей книге «Запасной».

Как пишет Page Six со ссылкой на отрывок из мемуаров, принц Гарри обвиняет свою семью, так как они не заступились за Меган Маркл, когда она подверглась критике за свой не совсем королевский наряд.

Впервые выйдя на публику со своим возлюбленным из королевской семьи, Меган Маркл надела белую рубашку и рваные джинсы. Это вызвало ажиотаж в СМИ и волну обсуждений.

Несмотря на то, что наряд герцогини нарушал королевский дресс-код, в Букингемском дворце его одобрили. Но никто из королевской семьи не сказал об этом публично, когда Меган Маркл начали травить СМИ и общественность.

Принц Гарри считает, что родня должна была защищать его супругу от нападок прессы, а не отмалчиваться. Но, возможно, семье просто был на руку такой поток осуждений в сторону избранницы принца.

«Одного заявления в защиту Мэг было бы достаточно, чтобы изменить ситуацию к лучшему», — написал Гарри в книге.

Мемуары должны появиться в продаже 10 января 2023 года. Возможно, на 416 страницах книги мир узнает еще много тайн, спрятанных за дверьми Букингемского дворца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему принц Гарри на самом деле выбрал Меган Маркл.

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