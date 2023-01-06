Наказывает королевскую семью: почему принц Гарри на самом деле выбрал Меган Маркл

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Иван Обухов
Иван Обухов Эксклюзив 157

Психотерапевт Шуров: принц Гарри выбрал Меган Маркл, чтобы разозлить королевскую семью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Sedokova; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

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Избранница очень похожа характером на покойную принцессу Диану, но это не единственное, что привлекло принца Гарри.

Принц Гарри выбрал себе в жены Меган Маркл, чтобы отомстить всей королевской семье и рассчитаться за маму, погибшую принцессу Диану. Такое мнение в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru высказал психотерапевт Василий Шуров.

По его словам, Меган Маркл напомнила принцу Гарри его мать — такая же смелая и абсолютно неконсервативная. Вдвоем они стали разоблачать все тайны королевской семьи.

«Гарри пошел во все тяжкие, вступил в конфронтацию с семьей, выбрал женщину, которая несет максимальный урон королевской семье в силу своего происхождения, поведения. Может, она ему чем-то маму напомнила — тоже такая смелая, не консерватор», — сказал психотерапевт.

Принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфри, неоднократно заявляли о злодеяниях королевской семьи и начали снимать документальный фильм о своей жизни после переезда в США. Теперь бежавшие из Букингемского дворца супруги хотят публичных извинений.

«Поэтому вдвоем они стали расшатывать королевскую семью, все эти устоит, все это лицемерие, обман, когда за ширмой творится ад и ненависть друг к другу, все конкурируют, а вот картинка глянцевая», — подытожил Василий Шуров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с принцем Гарри и причем здесь леди Ди.

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