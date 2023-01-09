В Вологде похоронили радиоведущую Анну Азовскую, убитую любовником-бизнесменом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 88

Романтическая новогодняя поездка влюбленных закончилась страшной трагедией.

В Вологде похоронили радиоведущую Анну Азовскую, убитую любовником-бизнесменом

Фото: ВКонтакте / Русское Радио Вологда 104.9 FM

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В Вологде простились с 34-летней радиоведущей Анной Азовской, жестоко убитой несколько дней назад своим возлюбленным, местным бизнесменом.

Траурная церемония прошла в Кафедральном соборе на Кремлевской площади города, после чего тело девушки похоронили на кладбище «Козицино-1».

Трагедия произошла 3 января в Москве, куда радиоведущая и ее 33-летний бойфренд приехали из родного города на новогодние праздники. Во время пребывания на съемной квартире между влюбленными возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес девушке не менее 30 ударов ножом. От полученных ран Азовская скончалась до прибытия полиции и медиков.

Отчаянные крики девушки о помощи слышали соседи, которые и вызвали правоохранителей. Прибыв на место, те выломали дверь и обнаружили в квартире бездыханное тело радиоведущей и ее предполагаемого убийцу, который и не пытался бежать с места преступления.

Предпринимателя взяли под арест на время следствия. Мужчина сознался в содеянном и просил отпустить его под подписку о невыезде, однако его прошение не удовлетворили. Бизнесмен проходит обвиняемым по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой разыгравшейся в Москве трагедии, в ходе которой 41-летний мужчина застрелил двух женщин, устроил в доме пожар и покончил жизнь самоубийством.

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