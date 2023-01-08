Семейная драма: трое при пожаре в Москве умерли от огнестрельных ранений
У троих погибших при пожаре в Москве обнаружены огнестрельные ранения
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Дом, где произошла трагедия, предварительно, не газифицирован.
Результатом семейной драмы стал пожар на улице Дмитрия Ульянова в Москве. На телах троих погибших обнаружены огнестрельные ранения.
По предварительной информации 5-tv.ru, 41-летний москвич застрелил двух женщин, устроил пожар, после чего покончил жизнь самоубийством. Известно, что одна из убитых обнаружена с выстрелом в голову, вторая в тело.
Дом, где произошла трагедия, предварительно, не газифицирован. В квартире после тушения пожара было обнаружено ружье и канистра с бензином. Ранее очевидцы сообщали, что слышали сильный взрыв, возможно именно она и стала его причиной.
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и криминалисты.
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