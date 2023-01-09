Истребители ВКС России сбили два украинских самолета и вертолет в ДНР

Кроме штурмовика и истребителя воздушные силы Украины за сутки лишились восьми беспилотников.

Российские истребители в ходе специальной военной операции (СВО) сбили над территорией Донецкой народной республики (ДНР) два самолета и один вертолет украинских воздушных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Веролюбовка сбит украинский вертолет Ми-8», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотников в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области.

Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении ВКС России сразу пяти украинских самолетов: двух штурмовиков Су-25, бомбардировщика Су-24 и истребителей Су-27 и МиГ-29.

Главным же событием в зоне СВО стала проведенная армией России операция возмездия. В ходе нее российские военные отомстили украинским боевикам за смерть 89 боевых товарищей в Макеевке, куда несколько дней назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами.

Операция заключалась в уничтожении двух пунктов временной дислокации украинских боевиков в Краматорске. В результате нанесенного по ним массированного ракетного удара были ликвидированы более 600 украинских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бойцы российского «Викинга» залпом реактивных ракет уничтожили подкрепление ВСУ.