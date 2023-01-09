Истребители ВКС России сбили два украинских самолета и вертолет в ДНР

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Минобороны: ВКС России сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в ДНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Popsuevich; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Кроме штурмовика и истребителя воздушные силы Украины за сутки лишились восьми беспилотников.

Российские истребители в ходе специальной военной операции (СВО) сбили над территорией Донецкой народной республики (ДНР) два самолета и один вертолет украинских воздушных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Веролюбовка сбит украинский вертолет Ми-8», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотников в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области.

Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении ВКС России сразу пяти украинских самолетов: двух штурмовиков Су-25, бомбардировщика Су-24 и истребителей Су-27 и МиГ-29.

Главным же событием в зоне СВО стала проведенная армией России операция возмездия. В ходе нее российские военные отомстили украинским боевикам за смерть 89 боевых товарищей в Макеевке, куда несколько дней назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами.

Операция заключалась в уничтожении двух пунктов временной дислокации украинских боевиков в Краматорске. В результате нанесенного по ним массированного ракетного удара были ликвидированы более 600 украинских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бойцы российского «Викинга» залпом реактивных ракет уничтожили подкрепление ВСУ.

-19° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Ан-2 с пассажирами рухнул в НАО из-за обледенения
16:00
ВС РФ уничтожили две польские САУ Krab и две гаубицы «Акация» ВСУ
15:51
Принц Гарри обвинил королевскую семью в издевательствах над Меган Маркл
15:37
Истребители ВКС России сбили два украинских самолета и вертолет в ДНР
15:10
Кремль поддержал главу Бразилии Лулу да Силву в мерах по восстановлению порядка
15:03
«Психиатру его показать»: Пригожин посоветовал Смольянинову подлечить патриотизм

Сейчас читают

В Кремле прокомментировали слухи о продолжении частичной мобилизации в России
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
Прорыв обороны: военный эксперт назвал сверхпринципиальным освобождение Бахмутского
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023