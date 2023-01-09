Бойцы российского «Викинга» залпом реактивных ракет уничтожили подкрепление ВСУ

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Игорь Рязов
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Один из российских военнослужащих засек прибывающих под покровом ночи в лес украинских боевиков с помощью тепловизора. Вскоре националисты были уничтожены из РСЗО.

Бойцы российского «Викинга» залпом реактивных ракет уничтожили подкрепление ВСУ

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Бойцы группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили подкрепление ВСУ с техникой и живой силой в рамках спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Прибытие подкрепления на одну из позиций украинской армии в лесополосе боец российской группы засек ночью с помощью тепловизора. На цель быстро навели снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО). Как только вся техника оказалась на точке, была дана команда залпом выпустить реактивные снаряды калибра 122 миллиметра.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

В последние дни все чаще появляются сообщения о поражении большого числа националистов из ВСУ и их техники. Так, минувшим днем в Минобороны РФ сообщили, что уничтожили более 600 украинских боевиков в рамках операции возмездия.

Тема:
Спецоперация
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