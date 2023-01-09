«Абсолютное предательство»: Милонов назвал, что кроме родины бросил Смольянинов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 194

Депутат Милонов: Смольянинов не мужчина и не отец после трусливого побега

Фото, видео: Артем Коротаев / ТАСС; www.globallookpress.com / Russian State Duma Photo; 5-tv.ru

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Политические заявления знаменитого актера лишь прикрывают настоящую проблему, от которой он сбежал.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов больше не считает Артура Смольянинова мужчиной после его предательских жестов в адрес родины. В беседе с 5-tv.ru политик подчеркнул, что своими высказываниями актер также навсегда зарыл репутацию образцового семьянина и отца.

Звезда «9 роты» бросил семью и сбежал из России из-за несогласия с политикой государства. В недавнем интервью Смольянинов заявил, что хочет превратить в радиоактивный пепел землю, на которой живут и растут сегодня его дети. Милонов расценил поведение актера, как недостойное настоящего мужчины.

«Его дети являются для него препятствием. Насколько он не ценит своих детей, что убежал на Запад, оставив их здесь, и бросил. Конечно же, это поступок не мужской по многим причинам. Мужчина никогда не скажет так про свою родину, не будет так относиться к своим детям», — объяснил депутат.

Политик добавил, что все взаимосвязано: нельзя быть любящим отцом и говорить ужасные вещи о гражданах своей страны. Нельзя быть негодяем в одном сегменте жизни, но оставаться добропорядочным человеком.

«Он пытается сейчас оправдать свой поступок какими-то политическими заявлениями. Я, являясь военнослужащим, вижу этот поступок с другой страны — как абсолютное предательство», — заключил Милонов.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин посоветовал Смольянинову подлечить патриотизм.

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«Абсолютное предательство»: Милонов назвал, что кроме родины бросил Смольянинов

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