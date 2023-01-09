«Психиатру его показать»: Пригожин посоветовал Смольянинову подлечить патриотизм
Иосиф Пригожин назвал желающего уничтожить Россию Смольянинова нездоровым человеком
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
Знаменитый артист играл бравых военных в российских фильмах, однако готов поднять оружие во имя чужого государства.
Беглого актера Артура Смольянинова следует в срочном порядке отправить в лечебницу после его антироссийских выпадов. Такую позицию в комментарии 5-tv.ru высказал продюсер Иосиф Пригожин после озвученного звездой «9 роты» желания оставить от России один лишь «радиоактивный пепел» в интервью одному из западных СМИ.
«Психиатру надо его показать. Все люди, которые воинствующие, которые пытаются высказываться агрессивно в адрес собственной страны, будучи гражданином, являются абсолютно нездоровыми людьми», — высказался продюсер.
Супруг певицы Валерии отметил, что родину не выбирают, а место жительство сменить можно в любой момент. Исключением являются тяжелые для отечества периоды. Продюсер возмущен тем, что многие артисты придерживаются иной позиции.
«Мы сегодня сталкиваемся с высказываниями ублюдскими просто. Что можно еще сказать? Какую можно дать оценку подобным заявлениям? В моем понимании, творческие люди — это культурный мозг для спасения человека», — прокомментировал знаменитость.
По словам Пригожина, в данном контексте Смольянинов делает заявления несовместимые с «человеколюбием». Желания артиста превратить землю, на которой живут и растут его дети, в пепел просто не укладываются в голове звезды шоу-бизнеса.
«Кто ты? Кем тебя родили, кем родители создали? Я вообще не понимаю, как можно дружить в пользу какого-либо другого государства. У меня вообще не стыкуется в моей голове», — заключил артист.
В завершение беседы Пригожин подчеркнул, что в России есть приличные люди. Продюсеру очень понравилось, как Лолита Милявская и Филипп Киркоров отреагировали на введенные против них украинские санкции. Внесение в черный список Зеленского не заставило их разлюбить родину.
Ранее 5-tv.ru писал, как попавший под киевские ограничения Иосиф Пригожин ответил президенту Украины.
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