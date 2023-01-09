«Шапки сдуло»: пассажир о ситуации на борту летевшего с открытой дверью Ан-26

Самолет совершал рейс из Магана в Магадан и вынужден был вернуться из-за ЧП в воздухе.

Часть пассажиров самолета Ан-26 рейса Маган — Магадан, у которого в полете открылся грузовой люк, лишилась головных уборов — их сдуло ветром, однако больше всего люди переживали за свой багаж, который мог выпасть наружу. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал один из участников экстремального полета Сергей Лидрик.

По его словам, ЧП на борту произошло примерно через десять минут после взлета, когда самолет поднялся на высоту около двух километров. Сначала раздался резкий хлопок, а затем в салон ворвался сильный ветер, который буквально «посдувал» с людей шапки, сообщил пассажир. В общей сложности, по его оценке, злополучным рейсом летели около 25 человек.

«Народ воспринял ситуацию достаточно спокойно. Сначала все перепугались, женщины вскрикнули. Стюардесса встала, посмотрела, что происходит. Потом вышел один из пилотов, посмотрел в салон, увидел, что дверь открыта… Люди переживали больше, что багаж улетит: обычно в таких самолетах его в хвосте складируют. Но нам сказали, что багаж находится в носу самолета, и нечего переживать», — рассказал Лидрик.

Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; 5-tv.ru

Он отметил, что дискомфорт пассажирам создавал сильный холод в салоне. По словам мужчины, при вылете из Магана температура воздуха на земле была минус 35-38 градусов. Естественно, что на высоте она была еще ниже.

«Минут пять мы еще летели, потом плавно развернулись и начали снижение. Где-то минут 10-15 снижались и потом спокойно сели», — добавил Лидрик.

Он отметил, что на земле вернувшийся самолет встретили так, будто никакой нештатной ситуации не произошло. Пассажирам выдали багаж, а потом за ними приехал автобус, который отвез их в аэропорт Магана. Там сотрудники авиакомпании предложили вернуть деньги за билеты, а также медпомощь — корвалол и валериану.

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